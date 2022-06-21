Подозреваемый в убийстве рязанских таксистов работал помощником машиниста

Мужчина 1999 года рождения ранее работал помощником машиниста и уволился по собственному желанию.

Подозреваемый по делу об убийстве двух рязанских таксистов ранее работал помощником машиниста. Об этом пишет « КП-Рязань ».

Отмечается, что мужчина 1999 года рождения ранее работал помощником машиниста и уволился по собственному желанию.

С 14 по 16 июня подозреваемый вместе с сообщником убил двух таксистов, чтобы продать их машины. Тела убитых нашли 17 июня в заброшенном песчаном карьере, позже нашли похищенные автомобили.

Ранее следователи показали допрос допрос двух рязанцев, подозреваемых в убийстве таксистов. В полиции рассказали подробности их задержания.