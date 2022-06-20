Возбуждено уголовное дело из-за невыплат зарплаты сотрудникам «Рязцветмета»

Сумма задолженности перед работниками предприятия составила 516,5 тысячи рублей.

Возбуждено уголовное дело в отношении руководства «Рязцветмета» из-за невыплаты зарплат сотрудникам. Об этом сообщила региональная прокуратура.

Проверка прокуратуры Октябрьского района показала, что руководство организации с апреля по июнь 2022 года не выплачивало зарплаты сотрудникам предприятия.

Сумма задолженности составила 516,5 тысячи рублей.

Материалы проверки направили в Железнодорожный МСО Рязани для решения вопроса об уголовном преследовании директора предприятия. На основании полученных материалов 16 июня возбудили уголовное дело в отношении руководства «Рязцветмета» по части 2 статьи 145.1 УК РФ.

Расследование находится на контроле прокуратуры.

За преступление грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, в апреле на бывшем заводе «Рязцветмет», расположенном на Куйбышевском шоссе в Рязани, между представителями частных охранных предприятий произошел конфликт с пострадавшими. Местные власти взяли ситуацию на контроль. Вопрос с невыплатой зарплат обещала решить омбудсмен Наталья Епихина.