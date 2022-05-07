Председатель гордумы Рязани отреагировала на задержку зарплаты на заводе «Рязцветмет»

Председатель Рязанской городской думы Татьяна Панфилова отреагировала на ситуацию с задержкой выплат сотрудникам «Рязцветмета» и отказ руководства выдать трудовые книжки при увольнении. Пост опубликован на ее странице «ВКонтакте».

Председатель Рязанской городской думы Татьяна Панфилова отреагировала на ситуацию с задержкой выплат сотрудникам «Рязцветмета» и отказ руководства выдать трудовые книжки при увольнении. Пост опубликован на ее странице «ВКонтакте».

«Не могла остаться в стороне от сложившейся ситуации. Обсудили вопрос с зампредом регионального правительства Валерием Емецем и руководителем областной гострудинспекции Виктором Паршиковым. Они в курсе проблемы и предпринимают все возможные меры в рамках своих полномочий», — написала Панфилова.

Она отметила, что юрлицо зарегистрировано в Курске, и рассматривать дело должна инспекция по месту регистрации. К решению вопроса и защите прав работников предприятия уже подключились правоохранительные органы. Панифлова пообещала держать ситуацию на контроле, при необходимости подготовить депутатские запросы и направить в соответствующие инстанции.

Напомним, в апреле на бывшем заводе «Рязцветмет», расположенном на Куйбышевском шоссе в Рязани, между представителями частных охранных предприятий произошел конфликт с пострадавшими.