Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 07
15°
Вск, 08
16°
Пнд, 09
ЦБ USD 67.38 1.14 07/05
ЦБ EUR 71.1 1.03 07/05
Нал. USD 0 / 10000 15:10
Нал. EUR 0 / 10000 15:10
Новости
Публикации
Топ-5 мест, где рязанцы 9 мая могут вспомнить о победе над фашизмом
В выходные дни и День Победы многие рязанские семьи буд...
Вчера 16:59
797
Автокризис. Выживет ли российская автомобильная промышленность, или бу...
Эксперты рассказали о будущем автомобильного рынка в Ро...
28 апреля 16:28
6 282
Топ-10 мест на природе, где рязанцы могут отпраздновать Первомай
Горожане могут самостоятельно организовать свой отдых н...
28 апреля 13:08
9 585
Эксперты рассказали, как меняются цены на автозапчасти в Рязани
С конца февраля они подорожали на 40-50%. Иностранные к...
26 апреля 17:15
7 225
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Председатель гордумы Рязани отреагировала на задержку зарплаты на заводе «Рязцветмет»
Председатель Рязанской городской думы Татьяна Панфилова отреагировала на ситуацию с задержкой выплат сотрудникам «Рязцветмета» и отказ руководства выдать трудовые книжки при увольнении. Пост опубликован на ее странице «ВКонтакте».

Председатель Рязанской городской думы Татьяна Панфилова отреагировала на ситуацию с задержкой выплат сотрудникам «Рязцветмета» и отказ руководства выдать трудовые книжки при увольнении. Пост опубликован на ее странице «ВКонтакте».

«Не могла остаться в стороне от сложившейся ситуации. Обсудили вопрос с зампредом регионального правительства Валерием Емецем и руководителем областной гострудинспекции Виктором Паршиковым. Они в курсе проблемы и предпринимают все возможные меры в рамках своих полномочий», — написала Панфилова.

Она отметила, что юрлицо зарегистрировано в Курске, и рассматривать дело должна инспекция по месту регистрации. К решению вопроса и защите прав работников предприятия уже подключились правоохранительные органы. Панифлова пообещала держать ситуацию на контроле, при необходимости подготовить депутатские запросы и направить в соответствующие инстанции.

Напомним, в апреле на бывшем заводе «Рязцветмет», расположенном на Куйбышевском шоссе в Рязани, между представителями частных охранных предприятий произошел конфликт с пострадавшими.