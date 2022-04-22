Полиция прокомментировала информацию о конфликте на бывшем заводе «Рязцветмет»

В целях недопущения нарушения общественного порядка на место незамедлительно выехали сотрудники полиции. Конфликт был нейтрализован на месте.

В пресс-службе регионального управления МВД прокомментировали информацию о конфликте на бывшем заводе «Рязцветмет», расположенном на Куйбышевском шоссе в Рязани. Отмечается, что ситуация произошла между представителями частных охранных предприятий во время спора хозяйствующих субъектов.

На место выехала полиция. Конфликт нейтрализовали.

Представители охранных структур получили травмы. Нескольких участников происшествия доставили в полицию для разбирательства.

Проводится проверка.

Ранее стало известно, что произошла перестрелка.