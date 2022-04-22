Полиция прокомментировала информацию о конфликте на бывшем заводе «Рязцветмет»
В целях недопущения нарушения общественного порядка на место незамедлительно выехали сотрудники полиции. Конфликт был нейтрализован на месте.
В пресс-службе регионального управления МВД прокомментировали информацию о конфликте на бывшем заводе «Рязцветмет», расположенном на Куйбышевском шоссе в Рязани. Отмечается, что ситуация произошла между представителями частных охранных предприятий во время спора хозяйствующих субъектов.
На место выехала полиция. Конфликт нейтрализовали.
Представители охранных структур получили травмы. Нескольких участников происшествия доставили в полицию для разбирательства.
Проводится проверка.
Ранее стало известно, что произошла перестрелка.