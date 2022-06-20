Стало известно, когда в Рязани откроются рестораны «Вкусно — и точка»

В Москве заведения открылись 12 июня.

В Рязани заведения «Вкусно — и точка» откроются к началу июля. Об этом корреспонденту РЗН. инфо сообщили в одном из ресторанов сети.

«К открытию готовятся. Точную дату сложно назвать. нам известно, что только к концу июня будут пускать посетителей», — рассказали сотрудники.

Напомним, что о том, что сеть McDonald’s получит в России название «Вкусно — и точка» стало известно 12 июня. Позже появилась информация, что бренд будет изменен из-за юридических проблем. Также СМИ сообщали, что в меню под новым названием вернется «Биг Тейсти».