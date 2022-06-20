«Биг Тейсти» вернется в меню сети ресторанов «Вкусно — и точка»

Название блюда изменится.

«Биг Тейсти» вернется в меню сети ресторанов «Вкусно — и точка». Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на источник.

Отмечается, что блюдо появится под измененным названием.

Также в меню вновь окажется «Биг Мак» и «МакФлурри». При этом рецептура блюд изменится.

Напомним, о том, что сеть McDonald’s получит в России название «Вкусно — и точка» стало известно 12 июня. Позже появилась информация, что бренд будет изменен из-за юридических споров.