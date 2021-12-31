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Во время пожара в школе Агро-Пустыни сторожа не было на рабочем месте
При проверке причин возникновения пожара в Агро-Пустынской школе выявили нарушения трудового законодательства. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

При проверке причин возникновения пожара в Агро-Пустынской школе выявили нарушения трудового законодательства. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

Сообщение о пожаре поступило в 23:46. Прокуратура установила, что во время ЧП сторож школы самовольно ушел с работы.

По договору он должен был работать с 20:00 до 06:48. Однако он нарушил свои должностные обязанности и отсутствовал в период с 23:00 до 23:50.

По фактам выявленных нарушений требований трудового законодательства директору Полянской средней школы (Агро-Пустынская школа — ее филиал) внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Три должных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Напомним, пожар в Агро-Пустынской школе произошел 4 ноября. В результате школа полностью сгорела. Все ученики были переведены в Полянскую школу.