Рязанка ищет свидетелей смертельного ДТП на трассе под Рязанью
Жительница Рязани просит откликнуться очевидцев смертельной аварии на трассе Рязань — Клепики, которая произошла вечером в пятницу, 17 июня.
Жительница Рязани просит откликнуться очевидцев смертельной аварии на трассе Рязань — Клепики, которая произошла вечером в пятницу, 17 июня. Об этом она написала РЗН. инфо.
«Погиб мой знакомый. Один в церебральной коме, два в больнице с многочисленными переломами. Кто что видел, просьба откликнуться!», — говорится в сообщении.
Напомним, в массовом ДТП в Рязанском районе погиб 22-летний пассажир одной из легковушек.