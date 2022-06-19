Рязанка ищет свидетелей смертельного ДТП на трассе под Рязанью

Жительница Рязани просит откликнуться очевидцев смертельной аварии на трассе Рязань — Клепики, которая произошла вечером в пятницу, 17 июня.

Жительница Рязани просит откликнуться очевидцев смертельной аварии на трассе Рязань — Клепики, которая произошла вечером в пятницу, 17 июня. Об этом она написала РЗН. инфо.

«Погиб мой знакомый. Один в церебральной коме, два в больнице с многочисленными переломами. Кто что видел, просьба откликнуться!», — говорится в сообщении.

Напомним, в массовом ДТП в Рязанском районе погиб 22-летний пассажир одной из легковушек.