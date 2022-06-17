В Милославском обнаружили очаг гриппа птиц
Его выявили в личном подсобном хозяйстве.
В Рязанской области обнаружили очаг гриппа птиц. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.
Очаг заболевания выявили в пятницу, 17 июня, в личном подсобном хозяйстве в поселке Милославское. На данный момент специалисты действуют согласно ветеринарным правилам, направленным на предотвращение распространения и ликвидацию заболевания.
Ранее грипп птиц обнаружили на территории Александро-Невского и Ряжского районов.