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В Ряжском районе выявили новый очаг птичьего гриппа
Птичий грипп выявили в личном подсобном хозяйстве на территории села Турово Ряжского района.

В еще одном ряжском селе выявили очаг птичьего гриппа. Об этом в пятницу, 10 июня, сообщила пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Птичий грипп выявили в личном подсобном хозяйстве на территории села Турово Ряжского района. Уточняется, что ранее житель Ряжского района приобрел птицу на ярмарке выходного дня в Александро-Невском районе. Ранее там выявили очаг птичьего гриппа.

«В настоящее время Управлением Россельхознадзора и главным управлением ветеринарии Рязанской области принимаются меры в соответствии с „Ветеринарными правилами осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов высокопатогенного гриппа птиц“, утв. приказом Минсельхоза России от 24.03.2021 № 158», — говорится на сайте органа.

Напомним, в Ряжском районе уже ввели ограничения в связи с распространением птичьего гриппа.