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Павел Малков введет карантин в Александро-Невском районе из-за куриного гриппа
Постановление врио губернатора опубликовали 6 июня.

Врио губернатора Павел Малков введет карантин в Александро-Невском районе из-за куриного гриппа. Соответствующий проект постановления главы региона опубликовали 6 июня.

Согласно документу, зоной заражения стал личный двор в поселке Александро-Невский по адресу: улица Первомайская, дом № 31 В.

Угрожаемой зоной объявят поселок целиком, шесть деревень (Добрая Надежда, Борисовка, Ольховка, Владимировка, Никоновка, Норовка), пять сел (Верхний Якимец, Сергиевский Боровок, Дмитриевский Боровок, Нижний Якимец, Никольское) и два поселка (Каширин и Ленинский).

На время карантина в населенных пунктах запрещено:

  • ввозить и вывозить птиц и инкубационное яйцо;
  • заготавливать и вывозить корм для птиц;
  • выгуливать птиц;
  • проводить сельскохозяйственные ярмарки, связанные с передвижением, перемещением и скоплением птиц.

Кроме того, зоной наблюдения объявят восемь деревень (Бахметьево, Чагино, Сатиновка, Федцовка, Чернышевка, Красная Степь, Медвино и Кайсаровка), семь сел (Благие, Студенки, Канищево, Ново-Сергиевка, Ново-Тишевое, Калинино и Просечье) и поселок Курган.

Ограничительные мероприятия установят на 21 день после убоя последней домашней птицы. Отметим, что пока документ не вступил в силу.