Исполняющим обязанности министра сельского хозяйства Рязанской области назначен Василий Запорожец

Информация появилась на сайте ведомства.

Исполняющим обязанности министра сельского хозяйства Рязанской области назначен Василий Запорожец. Информация появилась на сайте ведомства.

Ранее он занимал должность первого заместителя министра.

Напомним, глава минсельхоза региона Борис Шемякин умер в пятницу, 10 июня. Ему было 48 лет. Павел Малков сказал в интервью, что не смог сходу найти ему замену. Он отметил, что в сельском хозяйстве изменения не планировались.