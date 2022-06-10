Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 10
24°
Сбт, 11
24°
Вск, 12
21°
ЦБ USD 57.78 -0.61 11/06
ЦБ EUR 60.97 -1.12 11/06
Нал. USD 62.1 / 69.03 10/06 16:30
Нал. EUR 69 / 70 10/06 16:06
Новости
Публикации
Прием в губернаторы. Сравниваем, как Любимов и Малков вели себя первые...
Ровно месяц назад, 10 мая, тогда еще рязанский губернат...
9 часов назад
2 009
Рязанская область открывает туристический сезон и отмечает День России
Бесплатные экскурсии пройдут сразу в трех районах облас...
8 июня 15:45
2 889
Зачем Чехов, Лермонтов, Гумилев и другие писатели посещали Рязанскую г...
Как и во всех более-менее крупных российских городах с ...
7 июня 16:12
2 871
Академия тенниса имени Озерова подтвердила репутацию спорткомплекса ев...
Директор государственного автономного учреждения Рязанс...
7 июня 11:40
2 052
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Скончался министр сельского хозяйства Рязанской области
Шемякин умер 10 июня на 48 году жизни.

Скончался министр сельского хозяйства Рязанской области Борис Шемякин. Об этом сообщило региональное правительство.

Шемякин умер 10 июня на 48 году жизни.

Он возглавлял министерство сельского хозяйства региона с 2014 года. Также в 2019 году руководил предприятием «Рязанский свинокомплекс». В том же году его вновь назначили министром.

Соболезнования в связи с кончиной Шемякина выразил врио губернатора Павел Малков.

«Только вчера мы вместе проводили совещание с руководителями АПК. Борис Викторович докладывал, отвечал на вопросы, строили планы», — рассказал Малков в своем Telegram-канале.

Врио губернатора отметил, что Шемякин оставил «лучшее впечатление крепкого профессионала и неравнодушного человека».

«Вечная и светлая память», — говорится в сообщении.