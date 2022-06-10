Скончался министр сельского хозяйства Рязанской области Борис Шемякин. Об этом сообщило региональное правительство.
Шемякин умер 10 июня на 48 году жизни.
Он возглавлял министерство сельского хозяйства региона с 2014 года. Также в 2019 году руководил предприятием «Рязанский свинокомплекс». В том же году его вновь назначили министром.
Соболезнования в связи с кончиной Шемякина выразил врио губернатора Павел Малков.
«Только вчера мы вместе проводили совещание с руководителями АПК. Борис Викторович докладывал, отвечал на вопросы, строили планы», — рассказал Малков в своем Telegram-канале.
Врио губернатора отметил, что Шемякин оставил «лучшее впечатление крепкого профессионала и неравнодушного человека».
«Вечная и светлая память», — говорится в сообщении.