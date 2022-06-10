Скончался министр сельского хозяйства Рязанской области

Шемякин умер 10 июня на 48 году жизни.

Скончался министр сельского хозяйства Рязанской области Борис Шемякин. Об этом сообщило региональное правительство.

Шемякин умер 10 июня на 48 году жизни.

Он возглавлял министерство сельского хозяйства региона с 2014 года. Также в 2019 году руководил предприятием «Рязанский свинокомплекс». В том же году его вновь назначили министром.

Соболезнования в связи с кончиной Шемякина выразил врио губернатора Павел Малков.

«Только вчера мы вместе проводили совещание с руководителями АПК. Борис Викторович докладывал, отвечал на вопросы, строили планы», — рассказал Малков в своем Telegram-канале.

Врио губернатора отметил, что Шемякин оставил «лучшее впечатление крепкого профессионала и неравнодушного человека».

«Вечная и светлая память», — говорится в сообщении.