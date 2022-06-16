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Малков: замены умершему министру Шемякину нет
Главы минсельхоза не стало 10 июня.

Павел Малков заявил, что не смог сходу найти замену умершему министру сельского хозяйства региона Борису Шемякину. Об этом врио губернатора заявил во время интервью телеканалу ТКР, которое вышло в эфир в четверг, 16 июня.

Он отметил, что в сельском хозяйстве увольнения не планировались.

«Вопрос о поиске преемника не стоял… Но жизнь сложилась так… Честно скажу, что замены Борису Викторовичу [Шемякину] сейчас сходу — нет… Предстоит очень серьезно подумать и поискать. Кого бы мы сейчас не нашли — все будут сравнивать его с Борисом Викторовичем. Это тяжело», — отметил Малков.

Он пояснил, что его функции возьмет на себя профильный зампред правительства Дмитрий Филиппов и заместители министра.

Напомним, Борис Шемякин умер в пятницу, 10 июня.