Елена Сорокина одобрила строительство паркинга около будущих высоток
Елена Сорокина одобрила строительство паркинга около будущих высоток. Соответствующее постановление главы администрации опубликовали в среду, 15 июня.
Согласно документу, ООО «Строительные технологии» разрешили застроить участок площадью 1736 кв м на 90%. Речь идет о территории на 5-м Новом проезде. Ранее вопрос обсудили на слушаниях.
Напомним, на участке рядом планируется строительство двухсекционной высотки (17 и 22 этажа) с техническим этажом.