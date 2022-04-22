В Рязани обсудили строительство паркинга в центре города

На слушание пришли жители соседних домов. Они спросили о строительстве паркинга рядом с проложенными коммуникациями, плачевном состоянии дороги, по которой будет ездить строительная техника, и каковы дальнейшие планы застройки района.

В четверг, 21 апреля, прошли публичные слушания о строительстве двухуровнего паркинга на 100 мест рядом с частным сектором на 5-м Новом проезде на участке площадью 1736 кв.м.

Как пообещал застройщик, паркингом смогут воспользоваться не только жители многоэтажки, но и автовладельцы прилегающих домов. Кроме этого, строительная компания собирается благоустроить территорию вокруг паркинга и проложить дорогу.

Для реализации проекта необходимо было утвердить максимальный процент застройки в границах земельного участка — 90%. На слушание пришли жители соседних домов. Они спросили о строительстве паркинга рядом с проложенными коммуникациями, плачевном состоянии дороги, по которой будет ездить строительная техника, и каковы дальнейшие планы застройки района.

Михаил Михайлов, директор «Северной компании», и его помощник отметили, что проект проложенных коммуникаций был ими изучен и при строительстве будет учтен. Для проезда спецтехники на стройку проложат временные дороги, а после завершения работ соберут за собой мусор и приведут в порядок дорожное покрытие. Также Михайлов добавил, что они готовы ответить на все волнующие вопросы жителей в своем офисе.

Строительство паркинга начнут уже в этом году и планируют закончить через два-три года.