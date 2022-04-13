На улице Новой в Рязани появится 22-этажный дом
Участок несколько лет пустует после сноса частных одноэтажных домов. На заборе участка долгое время висело объявление о продаже земли.
На улице Новой в Рязани появится 22-этажная высотка. Дом разной этажности планируют разместить около остановки «Автобусный парк».
Застройщик намерен построить двухсекционную высотку (17 и 22 этажа) с техническим этажом. Перед будущим зданием появится несколько парковочных мест.
Отметим, что участок несколько лет пустует после сноса частных одноэтажных домов. На заборе участка долгое время висело объявление о продаже земли.
Согласно кадастровой карте, площадь территории составляет 4 037 кв м. Участок предназначен для многоэтажной жилой застройки.