На улице Новой в Рязани появится 22-этажный дом

Участок несколько лет пустует после сноса частных одноэтажных домов. На заборе участка долгое время висело объявление о продаже земли.

На улице Новой в Рязани появится 22-этажная высотка. Дом разной этажности планируют разместить около остановки «Автобусный парк».

Застройщик намерен построить двухсекционную высотку (17 и 22 этажа) с техническим этажом. Перед будущим зданием появится несколько парковочных мест.

Отметим, что участок несколько лет пустует после сноса частных одноэтажных домов. На заборе участка долгое время висело объявление о продаже земли.

Согласно кадастровой карте, площадь территории составляет 4 037 кв м. Участок предназначен для многоэтажной жилой застройки.