В Рязани завершили расследование уголовного дела об избиении водителя автобуса на улице Новоселов

25-летнему рязанцу предъявили обвинение по части 2 статьи 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью») и по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»).

В Рязани завершили расследование уголовного дела об избиении водителя автобуса на улице Новоселов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

25-летнему рязанцу предъявили обвинение по части 2 статьи 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»), по которой предусмотрено до пяти лет лишения свободы, и по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»), по которой мужчине грозит до семи лет тюрьмы.

В настоящее время рязанец содержится под стражей. Материалы дела направили в суд.