В центре Рязани депутат облдумы Малюгин подрезал маршрутку

Малюгин повернул с левого ряда направо во внутренний двор прямо перед автобусом. Из-за резкого торможения в салоне маршрутки упали пассажиры, а одна женщина ударилась.

В центре Рязани депутат облдумы Малюгин подрезал маршрутку. Об этом пишет Telegram-канал « Вид Сбоку ».

Инцидент произошел в среду, 15 июня, на улице Ленина около остановки «Библиотека имени Горького». Депутат облдумы от КПРФ Виктор Малюгин ехал на машине в сторону цирка по левому ряду. В это время от остановки отъезжала маршрутка № 88.

По информации канала, Малюгин повернул с левого ряда направо во внутренний двор прямо перед автобусом. Из-за резкого торможения в салоне маршрутки, по словам водителя, упали пассажиры, а одна женщина ударилась.

Официальная информация уточняется.