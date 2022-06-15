Депутат Виктор Малюгин прокомментировал конфликт на дороге с маршруткой

Водитель 88 маршрутки обвинил депутата в том, что тот его подрезал. Из-за этого в салоне попадали люди.

Депутат Виктор Малюгин прокомментировал конфликт на дороге с маршруткой. В среду, 15 июня, он рассказал РЗН. Инфо, что не нарушал ПДД.

«Я поворачивал направо во двор областной думы. С остановки отъезжал троллейбус. Я его пропустил и стал поворачивать. Сзади начала трогаться маршрутка, когда я уже поворачивал. Он притормозил… никакого конфликта не было. Не знаю, кто там падал или нет. Резкого торможения быть не могло, он же только трогался. Водитель выскочил, начал шуметь… Извините, надо дистанцию держать», — заявил Малюгин.

Напомним, водитель 88 маршрутки обвинил депутата в том, что тот его подрезал. Из-за этого в салоне попадали люди.

Фото с сайта РОО КПРФ