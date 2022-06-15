Полиция проверит аварийную ситуацию между маршруткой и машиной депутата Малюгина

По словам водителя маршрутки, Малюгин подрезал автобус из-за чего в салоне упали пассажиры.

Полиция проверит аварийную ситуацию, в которую якобы попали маршрутка и машина депутата облдумы Виктора Малюгина. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

«По данному факту проводится проверка. Обстоятельства уточняются», — говорится в сообщении.

Напомним, инцидент произошел в среду, 15 июня, на улице Ленина. По словам водителя маршрутки, Малюгин подрезал автобус из-за чего в салоне упали пассажиры. Позже Виктор Малюгин прокомментировал ситуацию.