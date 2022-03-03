IKEA приостановила деятельность в России и Белоруссии

В России временно закроют все 13 магазинов IKEA, включая онлайн.

Датский мебельный ретейлер Jysk приостановил деятельность в России и Белоруссии из-за ситуации на Украине. Об этом в четверг, 3 марта, сообщила датская газета Finans со ссылкой на Руне Юнгберг Педерсена, директора по коммуникациям Jysk Group.

В России временно закроют все 13 магазинов IKEA, включая онлайн.

«Последние несколько дней мы провели, изучая ситуацию, в том числе вместе с нашими сотрудниками в России. Сейчас мы решили временно приостановить продажи в России», — сообщил Руне Юнгберг Педерсен.