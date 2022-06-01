В российских магазинах IKEA с 1 июня заработают отделы обмена и возврата товара

Они будут работать со вторника по субботу с 12:00 до 20:00

В российских магазинах IKEA с 1 июня заработают отделы обмена и возврата товара. Информация появилась на сайте компании.

Отделы будут работать со вторника по субботу с 12:00 до 20:00. «Центр поддержки клиентов работает каждый день с 08.00 до 21.00 по местному времени», — отмечают в IKEA.

Отмечается, что деньги можно вернуть на расчетный счет или банковскую карту. «По техническим причинам мы испытываем трудности с возвратом средств наличными», — указано на сайте компании.

Напомним, IKEA приостановила деятельность в России и Белоруссии в марте.