После гибели ребенка под колесами трактора в Рязанском районе возбуждено уголовное дело

Дело возбудили по части 3 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

После гибели ребенка под колесами трактора в Рязанском районе возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Дело возбудили по части 3 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Напомним, авария произошла в среду, 15 июня, в селе Дашки-2. Трактор с прицепом-цистерной сбил семилетнего мальчика на велосипеде. Ребенок умер на месте ДТП до приезда медиков.

Прокуратура организовала проверку.