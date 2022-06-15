После гибели ребенка под колесами трактора в Рязанском районе возбуждено уголовное дело
Дело возбудили по части 3 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»).
После гибели ребенка под колесами трактора в Рязанском районе возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Дело возбудили по части 3 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»).
Напомним, авария произошла в среду, 15 июня, в селе Дашки-2. Трактор с прицепом-цистерной сбил семилетнего мальчика на велосипеде. Ребенок умер на месте ДТП до приезда медиков.