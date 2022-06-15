Семилетний ребенок погиб под колесами трактора под Рязанью

Инцидент произошел в среду, 15 июня.

В Рязанском районе тракторист насмерть сбил семилетнего велосипедиста. Об этом сообщило региональное управление МВД.

Авария случилась в среду, 15 июня, примерно в 18:04, в селе Дашки-2.

По предварительной информации, 30-летний водитель трактора с цистерной наехал на мальчика. Семилетний ребенок выехал на проезжую часть на велосипеде.

Мальчик погиб от полученных травм.

На место трагедии выехал прокурор Рязанского района и заместитель начальника УМВД России по региону — начальник следственного управления Антон Решетов. Полицейские начали проверку по факту трагедии.