Семилетний ребенок погиб под колесами трактора под Рязанью
Инцидент произошел в среду, 15 июня.
В Рязанском районе тракторист насмерть сбил семилетнего велосипедиста. Об этом сообщило региональное управление МВД.
Авария случилась в среду, 15 июня, примерно в 18:04, в селе Дашки-2.
По предварительной информации, 30-летний водитель трактора с цистерной наехал на мальчика. Семилетний ребенок выехал на проезжую часть на велосипеде.
Мальчик погиб от полученных травм.
На место трагедии выехал прокурор Рязанского района и заместитель начальника УМВД России по региону — начальник следственного управления Антон Решетов. Полицейские начали проверку по факту трагедии.