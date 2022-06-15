Прокуратура организовала проверку после ДТП под Рязанью, где погиб ребенок

На место трагедии выехал прокурор Рязанского района Валерий Шкаев.

Прокуратура организовала проверку после ДТП под Рязанью, где погиб ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Авария произошла вечером в среду, 15 июня, в селе Дашки-2. Трактор с прицепом цистерной под управлением 30-летнего водителя наехал на семилетнего мальчика на велосипеде. Ребенок умер на месте ДТП.

На место трагедии выехал прокурор Рязанского района Валерий Шкаев. Сообщается, что прокуратура даст правовую оценку действиям (бездействию) ответственных лиц. По результатам проверки будут приняты меры реагирования.

Также в прокуратуре взяли на контроль ход и результаты проверки, проводимой правоохранительными органами.