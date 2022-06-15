Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 15
19°
Чтв, 16
20°
Птн, 17
20°
ЦБ USD 56.66 -0.43 16/06
ЦБ EUR 59.12 -0.13 16/06
Нал. USD 62 / 60.5 15/06 17:54
Нал. EUR 67.1 / 68 15/06 17:54
Новости
Публикации
Прием в губернаторы. Сравниваем, как Любимов и Малков вели себя первые...
Ровно месяц назад, 10 мая, тогда еще рязанский губернат...
10 июня 13:15
12 051
Рязанская область открывает туристический сезон и отмечает День России
Бесплатные экскурсии пройдут сразу в трех районах облас...
8 июня 15:45
6 202
Зачем Чехов, Лермонтов, Гумилев и другие писатели посещали Рязанскую г...
Как и во всех более-менее крупных российских городах с ...
7 июня 16:12
6 143
Академия тенниса имени Озерова подтвердила репутацию спорткомплекса ев...
Директор государственного автономного учреждения Рязанс...
7 июня 11:40
5 152
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
Прокуратура организовала проверку после ДТП под Рязанью, где погиб ребенок
На место трагедии выехал прокурор Рязанского района Валерий Шкаев.

Прокуратура организовала проверку после ДТП под Рязанью, где погиб ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Авария произошла вечером в среду, 15 июня, в селе Дашки-2. Трактор с прицепом цистерной под управлением 30-летнего водителя наехал на семилетнего мальчика на велосипеде. Ребенок умер на месте ДТП.

На место трагедии выехал прокурор Рязанского района Валерий Шкаев. Сообщается, что прокуратура даст правовую оценку действиям (бездействию) ответственных лиц. По результатам проверки будут приняты меры реагирования.

Также в прокуратуре взяли на контроль ход и результаты проверки, проводимой правоохранительными органами.