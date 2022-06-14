Полиция опубликовала фото с места смертельного ДТП под Рязанью

35-летняя пассажирка автомобиля «НИВА» от полученных травм погибла.

Пресс-служба регионального управления МВД рассказала подробности смертельного ДТП, произошедшего в Рыбновском районе в воскресенье, 12 июня.

Примерно в 12:20 на 175-м километре М5 «Урал» в Рыбновском районе столкнулись Niva и Volkswagen Polo. 36-летний москвич на Niva не справился с управлением и столкнулся с Volkswagen Polo, за рулем которого был 37-летний рязанец.

Погибла 35-летняя пассажирка Niva. Травмы получили водитель, 36-летняя и 12-летняя пассажиры Volkswagen Polo, а также водитель Niva. Им оказали медпомощь.

Проводится проверка.

Напомним, момент ДТП попал на видео.