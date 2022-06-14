Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 14
24°
Срд, 15
20°
Чтв, 16
19°
ЦБ USD 57.78 -0.61 11/06
ЦБ EUR 60.97 -1.12 11/06
Нал. USD 63 / 60.5 14/06 15:54
Нал. EUR 69.1 / 68 14/06 15:54
Новости
Публикации
Прием в губернаторы. Сравниваем, как Любимов и Малков вели себя первые...
Ровно месяц назад, 10 мая, тогда еще рязанский губернат...
10 июня 13:15
10 880
Рязанская область открывает туристический сезон и отмечает День России
Бесплатные экскурсии пройдут сразу в трех районах облас...
8 июня 15:45
5 479
Зачем Чехов, Лермонтов, Гумилев и другие писатели посещали Рязанскую г...
Как и во всех более-менее крупных российских городах с ...
7 июня 16:12
5 423
Академия тенниса имени Озерова подтвердила репутацию спорткомплекса ев...
Директор государственного автономного учреждения Рязанс...
7 июня 11:40
4 446
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
Полиция опубликовала фото с места смертельного ДТП под Рязанью
35-летняя пассажирка автомобиля «НИВА» от полученных травм погибла.

Пресс-служба регионального управления МВД рассказала подробности смертельного ДТП, произошедшего в Рыбновском районе в воскресенье, 12 июня.

Примерно в 12:20 на 175-м километре М5 «Урал» в Рыбновском районе столкнулись Niva и Volkswagen Polo. 36-летний москвич на Niva не справился с управлением и столкнулся с Volkswagen Polo, за рулем которого был 37-летний рязанец.

Погибла 35-летняя пассажирка Niva. Травмы получили водитель, 36-летняя и 12-летняя пассажиры Volkswagen Polo, а также водитель Niva. Им оказали медпомощь.

Проводится проверка.

Напомним, момент ДТП попал на видео.