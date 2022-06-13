Смертельное ДТП под Рязанью попало на видео

В ДТП погибла 35-летняя женщина.

Смертельное ДТП, произошедшее 12 июня в Рыбновском районе, попало на видео. Ролик опубликован в группе «Видео и новости Рыбновского района» «ВКонтакте».

Примерно в 12:20 на 175 километре М5 «Урал» столкнулись Niva и Volkswagen Polo. По предварительной информации, водитель Niva не справился с управлением, выехал на «встречку» и столкнулся с иномаркой.

Погибла 35-летняя пассажирка Niva. Травмы получили четыре человека, в том числе 12-летняя девочка.

Ранее появились фото с места ДТП.