В Рыбновском районе в ДТП погибла пассажирка «Нивы»

В Рыбновском районе при столкновении «Нивы» и Volkswagen Polo погибла пассажирка отечественного автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В Рыбновском районе при столкновении «Нивы» и Volkswagen Polo погибла пассажирка отечественного автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Авария произошла в воскресенье, 12 июня, примерно в 12:20, на 175-м километре трассы М5 «Урал». По предварительной информации, водитель «Нивы» на регулируемом перекрестке не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в Volkswagen.

В результате ДТП 35-летняя пассажирка «Нивы» погибла. Ее 37-летний водитель, а также 37-летний водитель, 36-летняя и 12-летняя пассажирки Polo получили травмы.

Проводится проверка. Уточняются обстоятельства аварии.

Напомним, ранее фото с места аварии опубликовали в соцсетях.