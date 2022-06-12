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В Рыбновском районе в ДТП погибла пассажирка «Нивы»
В Рыбновском районе при столкновении «Нивы» и Volkswagen Polo погибла пассажирка отечественного автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В Рыбновском районе при столкновении «Нивы» и Volkswagen Polo погибла пассажирка отечественного автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Авария произошла в воскресенье, 12 июня, примерно в 12:20, на 175-м километре трассы М5 «Урал». По предварительной информации, водитель «Нивы» на регулируемом перекрестке не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в Volkswagen.

В результате ДТП 35-летняя пассажирка «Нивы» погибла. Ее 37-летний водитель, а также 37-летний водитель, 36-летняя и 12-летняя пассажирки Polo получили травмы.

Проводится проверка. Уточняются обстоятельства аварии.

Напомним, ранее фото с места аварии опубликовали в соцсетях.