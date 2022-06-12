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Новый владелец McDonald’s заявил о готовности открывать по 80 ресторанов в неделю
Купивший российский бизнес McDonald’s Александр Говор заявил, что 12 июня первые рестораны откроются в Москве и Московской области. В неделю планируется открывать от 50 до 80 ресторанов.

Купивший российский бизнес McDonald’s Александр Говор заявил, что 12 июня первые рестораны откроются в Москве и Московской области. В неделю планируется открывать от 50 до 80 ресторанов. Об этом он рассказал в субботу, 11 июня, в интервью телеканалу «Россия-24».

«Завтра мы открываем 15 ресторанов, затем мы еще открываем до 50 ресторанов буквально в течение недели по Москве и Московской области и каждую неделю будем открывать от 50 до 80 ресторанов. За полтора-два месяца мы откроем все 850 ресторанов», — заявил бизнесмен.

После Московской области рестораны откроются на Дальнем Востоке, в Сибири и на Урале.

Напомним, McDonald’s приостановил работу 850 российских ресторанов 14 марта. Сеть будет работать под новым брендом и с обновленным меню, сотрудники сохранят места. Представлен новый логотип.