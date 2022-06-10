В Рязанской области выборы губернатора назначили на 11 сентября

В пятницу, 10 июня, соответствующее решение приняли депутаты на заседании областной думы.

В Рязанской области назначили выборы губернатора. В пятницу, 10 июня, соответствующее решение приняли депутаты на заседании областной думы.

Выборы пройдут в единый день голосования — 11 сентября. Председатель комитета по вопросам государственного устройства и местного самоуправления Александр Жукаев пояснил, что выборы назначаются не ранее, чем за 100 дней и не позднее, чем за 90 дней до их начала.

Постановление вступит в силу со дня его официального опубликования в газете «Рязанские ведомости».

Напомним, 10 мая, уже бывший губернатор Николай Любимов написал на своей странице «ВКонтакте» о том, что не будет избираться на новый срок. Ни слова об отставке в посте не говорилось. Однако спустя пару часов появилась информация о том, что временно исполняющим губернатора Рязанской области назначили Павла Малкова. В указе президент России Владимира Путина говорилось, что Любимов написал заявление об уходе по собственному желанию.

Ранее Павел Малков заявлял, что намерен участвовать в выборах главы региона.