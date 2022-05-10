Путин подписал указ о назначении врио губернатора Рязанской области

Ранее стало известно, что Любимов не будет выдвигаться на губернатора на следующий срок

Владимир Путин подписал указ о назначении Павла Малкова врио губернатора Рязанской области. Об этом сообщил SHOT .

Ранее стало известно, что Любимов не будет выдвигаться на губернатора на следующий срок.

Позже появилась информация, что новым главой региона может стать руководитель Росстата Павел Малков.

Малков родился 29 января 1980 года в Саратове. С декабря 2018 года является главой Россстата. Женат, есть двое детей.