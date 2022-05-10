Любимов решил не выдвигаться на пост губернатора на следующий срок

Об этом он сообщил на странице «ВКонтакте».

Любимов решил не выдвигаться на пост губернатора на следующий срок. Об этом он сообщил на странице «ВКонтакте».

«Приближается срок окончания моих полномочий. Принял ответственное решение — не выдвигаться на пост губернатора на следующий срок», — написал губернатор.

Он отметил, что за время работы в Рязанской области регион стал ему «родным и близким». Глава области поблагодарил команду за работу и рязанцев за помощь и конструктивную критику. Он добавил, что ему удалось «многое сделать» за время руководства областью.

«Надеюсь в это сложное время смогу быть полезным стране на новой должности», — заключил губернатор.

Позже стало известно, кто может стать новым кандидатом на пост губернатора. Владимир Путин подписал указ о назначении врио главы региона.

Напомним, Любимов руководит регионом с 2017 года.