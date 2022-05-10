Любимов решил не выдвигаться на пост губернатора на следующий срок. Об этом он
«Приближается срок окончания моих полномочий. Принял ответственное решение — не выдвигаться на пост губернатора на следующий срок», — написал губернатор.
Он отметил, что за время работы в Рязанской области регион стал ему «родным и близким». Глава области поблагодарил команду за работу и рязанцев за помощь и конструктивную критику. Он добавил, что ему удалось «многое сделать» за время руководства областью.
«Надеюсь в это сложное время смогу быть полезным стране на новой должности», — заключил губернатор.
Позже стало известно, кто может стать новым кандидатом на пост губернатора. Владимир Путин подписал указ о назначении врио главы региона.
Напомним, Любимов руководит регионом с 2017 года.