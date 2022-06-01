В России на 10% повысили МРОТ и пенсии неработающих пенсионеров

Ранее соответствующее решение принял президент России Владимир Путин.

В России на 10% повысили МРОТ и пенсии неработающих пенсионеров. Об этом в среду, 1 июня, напомнили РИА Новости.

Ранее соответствующее решение принял президент России Владимир Путин. На днях премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление.

Пенсии, МРОТ и прожиточный минимум выросли на 10% с 1 июня. В среднем выплаты выросли на 1760 рублей.

Теперь размер пенсии для неработающих пенсионеров увеличился до 19 360 рублей, прожиточный минимум — в среднем до 13 919 рублей, а МРОТ — 15 279 рублей.

Напомним, индексирование прожиточного минимума позволило увеличить число получателей соцвыплат. В Рязанской области соцвыплаты получили около 15 тысяч детей в малоимущих семьях.