Мишустин подписал постановление об увеличении МРОТ и пенсий на 10%

Индексация начнется с 1 июня.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении МРОТ, прожиточного минимума и пенсий неработающим пенсионерам. Об этом в понедельник, 30 мая, сообщили РИА Новости.

Выплаты проиндексируют на 10%. Индексация начнется с 1 июня.

«Соответствующее постановление подписано. Для поддержки свыше 50 миллионов граждан в федеральном бюджете предусмотрели более 500 миллиардов рублей», — сказал Мишустин.

Согласно постановлению, неработающим пенсионерам ежемесячно будут выплачивать более 19 тысяч рублей, а МРОТ превысит 15,2 тысячи рублей. Что касается повышения прожиточного минимума — оно позволит увеличить ежемесячные пособия на ребенка до трех лет и на детей от от трех до 17 лет из семей с небольшими доходами.

Ранее в Госдуме анонсировали перечень законов, которые вступят в силу с июня.