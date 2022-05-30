В Госдуме рассказали, какие законы вступят в силу с 1 июня

Об этом рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Россиянам рассказали, какие законы вступят в силу с 1 июня. Об этом в понедельник, 30 мая, рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Так, в России с 1 июня проиндексируют на 10% пенсии неработающих пенсионеров, прожиточный минимум и МРОТ. Увеличение суммы приведет к росту ряда соцвыплат.

С 28 мая увеличили количество бюджетных мест в вузах по направлению «Магистратура». Это позволит вырастить больше высококвалифицированных кадров.

С 1 июня появится система публичной власти. В России установят пятилетний срок полномочий региональных парламентов, а также порядок и основания для досрочного прекращения полномочий. Руководитель субъекта будет называться либо губернатором, либо главой региона.

Также начнет действовать закон об увеличении периода выплаты пенсии по потере кормильца. Теперь получатели старше 18 лет, которые окончили школу и не поступили в средние и высшие учебные заведения, смогут получить выплаты по потере кормильца до 1 сентября года, в котором завершено обучение. Также получатели, которые уже поступили в средние и высшие учебные заведения, будут получать выплаты непрерывно.

Кроме того, в России появится паспорт болельщика. Только с ним можно будет купить билет на спортивное мероприятие. Оформить паспорт можно через портал «Госуслуги». Если болельщик ранее нарушал общественный порядок на спортивных мероприятиях, в выдаче паспорта ему откажут. Обжаловать решение можно будет только в суде.

С 8 июня социальная помощь станет адресной. Теперь россиян будут информировать о возможности получения положенных льгот и пособий. Всю необходимую информацию будут брать из Единой госсистемы социального обеспечения с согласия граждан.

Также с 8 июня увеличат штрафы за нарушение противопожарных правил в лесах. Для гражданских лиц они вырастут в 15-20 лиц, для юрлиц — в два-три раза. Максимальный штраф за нарушение составит два миллиона рублей.

С 29 июня ужесточается контроль оборота оружия. Теперь с купить охотничье оружие можно только с 21 года. Если человек имеет непогашенную или неснятую судимость за тяжкое и особо тяжкое преступление, лицензию он не получит.

Также с 29 июня начнет действовать закон, позволяющий лечить детей препаратами офф-лейбл. Сделать это можно будет только после обязательного информирования и получения согласия пациента или его представителя.

Кроме того, с 29 июня начнет действовать упрощенная идентификация клиента. Идентификация облегчается в отношении клиентов-физлиц, которые планируют воспользоваться услугами кредитных организаций. Теперь для этого можно будет использовать водительские права.

Также увеличивается лимит платежа по КАСКО и ОСАГО, при котором не требуется проверять данные клиента — с 15 до 40 тысяч рублей.