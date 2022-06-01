Суд начал повторно рассматривать уголовное дело рязанского депутата Станислава Подоля

Во вторник, 31 мая, заседание перенесли из-за неявки свидетелей.

Перовский районный суд в Москве повторно начал рассматривать уголовное дело рязанского депутата Станислава Подоля. Об этом сообщает сайт суда.

Во вторник, 31 мая, заседание перенесли из-за неявки свидетелей.

Ранее Московский суд отменил решение о возвращении прокурору уголовного дела и направлении его на новое рассмотрение.

Подоля обвиняют в производстве продукции для детей до шести лет, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью (пункты «в» и «б», части 2, статьи 238 УК).

Напомним, в декабре 2018 года после употребления масла от компании Подоля 91 ребенок и воспитатель получили кишечные заболевания в детсадах Москвы.