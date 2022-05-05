Московский суд отменил решение о возвращении прокурору уголовного дела Станислава Подоля

Ранее сообщалось, что суд планировал вернуть дело прокурору, так как обвинение не конкретизировано и противоречит материалам дела. Однако позже прокуратура обжаловала решение. Мосгорсуд решил, что доводы гособвинения обоснованы, и направил дело на новое рассмотрение.

Московский суд отменил решение о возвращении прокурору уголовного дела Станислава Подоля. Об этом в четверг, 5 мая, пишет «Вид Сбоку».

Уголовное дело в отношении рязанского бизнесмена и депутата облдумы Станислава Подоля направили в Перовский суд Москвы на новое рассмотрение. Ранее сообщалось, что суд планировал вернуть дело прокурору, так как обвинение не конкретизировано и противоречит материалам дела. Однако позже прокуратура обжаловала решение. Мосгорсуд решил, что доводы гособвинения обоснованы, и направил дело на новое рассмотрение.

«Обвинительное заключение в отношении Подоля вопреки выводам суда содержит все необходимые сведения», — говорится в постановлении Мосгорсуда.

Избранная Подолю мера пресечения в виде запрета определенных действий оставлена без изменения. Мосгорсуд сохранил обязанности и запреты, установленные Подолю в октябре 2020 года.

Рязанского депутата обвиняют в производстве продукции для детей до шести лет, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью (пункты «в» и «б», части 2, статьи 238 УК). В декабре 2018 года после употребления масла от компании Подоля 91 ребенок и воспитатель получили кишечные заболевания в детсадах Москвы.