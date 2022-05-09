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В Рязани возле ТД «Барс на Московском» опрокинулся пьяный мотоциклист
В Рязани в ночь на понедельник, 9 мая, примерно в 00:20, на Шоссейном переулке 5А попал в ДТП мотоциклист. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В Рязани в ночь на понедельник, 9 мая, примерно в 00:20, на Шоссейном переулке 5А попал в ДТП мотоциклист. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По предварительной информации, водитель 1997 года рождения без прав в состоянии алкогольного опьянения управлял мотоциклом Suzuki VZ800. Он не справился с управлением и опрокинулся.

В результате аварии мужчину доставили в больницу.

Проводится проверка.

Напомним, накануне в Борках пьяный мотоциклист въехал в столб. На Первомайском проспекте в субботу, 7 мая, столкнулись мотоцикл и легковушка. ДТП произошло возле остановки «Дом художника».