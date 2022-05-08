На Первомайском проспекте мотоциклист въехал в Renault

В Рязани на Первомайском проспекте в субботу, 7 мая, столкнулись мотоцикл и легковушка. ДТП произошло возле остановки «Дом художника». Фото с места аварии прислали РЗН. инфо очевидцы.

В Рязани на Первомайском проспекте в субботу, 7 мая, столкнулись мотоцикл и легковушка. ДТП произошло возле остановки «Дом художника». Фото с места аварии прислали РЗН. инфо очевидцы.

По данным пресс-службы регионального УМВД, ДТП произошло примерно в 22:55. 33-летний рязанец на мотоцикле Yamaha, по предварительной информации, не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с двигавшимся попутно Renault Logan под управлением 51-летнего местного жителя.

В результате происшествия водитель мотоцикла получил травмы и был доставлен в больницу.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.