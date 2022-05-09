В Борках пьяный мотоциклист въехал в столб

В рязанских Борках нетрезвый мотоциклист врезался в столб. ДТП произошло в воскресенье, 8 мая, примерно в 23:55 на улице 9-й район, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В рязанских Борках нетрезвый мотоциклист врезался в столб. ДТП произошло в воскресенье, 8 мая, примерно в 23:55 на улице 9-й район, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По предварительной информации, водитель 1984 года рождения без прав в состоянии алкогольного опьянения на незарегистрированном мотоцикле Motoland въехал в столб.

В результате ДТП он обращался за помощью к медикам.

Проводится проверка.