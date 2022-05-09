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Появилось видео тушения пожара на рынке в Дашково-Песочне
В интернете появилось видео тушения пожара на рязанском рынке. Оно опубликовано в соцсетях.

В интернете появилось видео тушения пожара на рязанском рынке. Оно опубликовано в соцсетях.

На кадрах видно, как пожарные борются с огнем.

Напомним, пламя охватило торговые павильоны на рынке в Дашково-Песочне в воскресенье, 8 мая.

Пожарные локализовали открытое горение в 20:51, в 20:56 его ликвидировали на площади около 150 м.

Еще одно видео с места ЧП.