В Песочне произошел пожар на рынке

В Дашково-Песочне на рынке произошел пожар, загорелись торговые павильоны. Об этом в воскресеньеу, 8 мая, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В Рязани в Дашково-Песочне на рынке произошел пожар, загорелись торговые павильоны. Об этом в воскресенье, 8 мая, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о пожаре на улице Новоселов поступило в 20:24.

По предварительной информации, горят два павильона. Площадь возгорания уточняется. К месту ЧП направили 18 человек, 5 машин.

Пожар попал на видео.