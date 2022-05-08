Открытое горение на рынке в Дашково-Песочне ликвидировали

Пожарные локализовали открытое горение на рынке в Дашково-Песочне в 20:51, в 20:56 его ликвидировали на площади около 150 м. кв.

Пожарные локализовали открытое горение на рынке в Дашково-Песочне в 20:51, в 20:56 его ликвидировали на площади около 150 м. кв. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В тушении участвовал 21 человек, привлекалось шесть единиц техники. По предварительной информации, пострадавших нет, повреждено два павильона.

Напомним, пламя охватило павильоны в воскресенье, 8 мая. Пожар попал на видео.