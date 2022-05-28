Мэрия разрешила рязанцам провести митинг против строительства карьера в Заокском

В Рязани согласовали митинг против строительства карьера в Заокском. Об этом сообщается в группе ВООПИиК Рязани «ВКонтакте».

В Рязани согласовали митинг против строительства карьера в Заокском. Об этом сообщается в группе ВООПИиК Рязани «ВКонтакте».

Администрация Рязани разрешила высказаться местным жителям села Заокское, выступающим против уничтожения заливных пойменных лугов в результате строительства карьера. Митинг пройдет 2 июня перед памятником Советско-Польского братства по оружию на улице Октябрьской в микрорайоне Приокском. Время проведения — с 12:00 до 15:00.

Напомним, ранее рязанская мэрия объяснила свой отказ проводить митинг против карьера в Заокском у главархитектуры на улице Маяковского.

В ноябре 2021 года появилась информация, что компания «Порт Коломна» хочет построить рядом с Заокским и Коростовым песчаный карьер. Для этого организовали слушания по изменению генерального плана Заокского сельского поселения. Более 600 жителей сел выступили против строительства карьера. Несмотря на это, более 60 гектаров земли перевели из сельскохозяйственной зоны в промышленную.