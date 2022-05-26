Стала известна дата открытия McDonald’s в России под новым брендом

Отмечается, что первым заработает кафе в Москве в районе станции метро «Пушкинская».

Стала известна дата открытия McDonald’s под новым брендом. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на источник в компании.

Так, кафе под новым именем откроется 12 июня. При этом, по словам собеседника агентства, первым заработает заведение в Москве в районе станции метро «Пушкинская».

Отмечается, что название бренда по-прежнему остается неизвестным.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что кафе под новой вывеской сохранит прежнее меню. В ходе опроса выяснилось, что каждый пятый рязанец не готов посещать McDonald’s под обновленным брендом.