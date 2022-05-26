Стала известна дата открытия McDonald’s в России под новым брендом
Отмечается, что первым заработает кафе в Москве в районе станции метро «Пушкинская».
Стала известна дата открытия McDonald’s под новым брендом. Об этом сообщило
Так, кафе под новым именем откроется 12 июня. При этом, по словам собеседника агентства, первым заработает заведение в Москве в районе станции метро «Пушкинская».
Отмечается, что название бренда по-прежнему остается неизвестным.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что кафе под новой вывеской сохранит прежнее меню. В ходе опроса выяснилось, что каждый пятый рязанец не готов посещать McDonald’s под обновленным брендом.