Каждый пятый рязанец не хочет посещать McDonald’s после возвращения под новым брендом

Отмечается, что среди экономически активного населения области каждый посещать сеть отказался каждый второй. Позицию жители объясняют «принципиальным несогласием с политикой компании».

Каждый пятый рязанец не хочет посещать McDonald’s после возвращения под новым брендом. Это следует из данных портала SuperJob .

Отмечается, что среди экономически активного населения области каждый посещать сеть отказался каждый второй. Позицию жители объясняют «принципиальным несогласием с политикой компании».

Также рязанцев опросили по поводу нового названия сети. Так, каждый одиннадцатый респондент (9%) предложил использовать слова с приставкой «Мак-". Среди таковых — McBurger’s и McRonald’s. За то, чтобы сделать законным популярное название сети «МакДак», проголосовали 7% опрошенных. Столько же думают, что будет правильным ввести слово приставку Rus или слово Russian в название. За именование сети «Дядя Ваня» высказались 4%.