Каждый пятый рязанец не хочет посещать McDonald’s после возвращения под новым брендом
Отмечается, что среди экономически активного населения области каждый посещать сеть отказался каждый второй. Позицию жители объясняют «принципиальным несогласием с политикой компании».
Каждый пятый рязанец не хочет посещать McDonald’s после возвращения под новым брендом. Это следует из данных портала
Отмечается, что среди экономически активного населения области каждый посещать сеть отказался каждый второй. Позицию жители объясняют «принципиальным несогласием с политикой компании».
Также рязанцев опросили по поводу нового названия сети. Так, каждый одиннадцатый респондент (9%) предложил использовать слова с приставкой «Мак-". Среди таковых — McBurger’s и McRonald’s. За то, чтобы сделать законным популярное название сети «МакДак», проголосовали 7% опрошенных. Столько же думают, что будет правильным ввести слово приставку Rus или слово Russian в название. За именование сети «Дядя Ваня» высказались 4%.