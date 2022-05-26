Собянин: новый бренд McDonald’s сохранит привычное меню
Информация появилось во время выступления градоначальника на суперфинале конкурса управленцев «Лидеры России» в Гостином дворе.
Меню ресторанов McDonald’s, возобновляющих работу под новым брендом, останется привычным. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, пишет
Информация появилось во время выступления градоначальника на суперфинале конкурса управленцев «Лидеры России» в Гостином дворе.
Отмечается, что новый российский владелец «сохранит сложившуюся сеть точек быстрого питания, трудовой коллектив, привычное меню, стандарты обслуживания». Бизнес продолжит работу при поддержке правительства Москвы.