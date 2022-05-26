Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 26
19°
Птн, 27
12°
Сбт, 28
15°
ЦБ USD 56.3 -0.67 26/05
ЦБ EUR 57.92 -0.95 26/05
Нал. USD 69.06 / 66.5 26/05 15:15
Нал. EUR 72.05 / 75 26/05 15:15
Новости
Публикации
Пионер, профессор и рыбачок. Летом в Рязани появятся новые мини-скульп...
Журналист РЗН. инфо побывал в студии, где рождаются «гр...
Вчера 14:10
2 078
Пять мифов о работе в книжном магазине
27 мая во всех магазинах «Читай-город» пройдет акция «Б...
Вчера 13:42
866
Рязанский эксперт рассказал, как рынок стройматериалов переходит на им...
Какой сегмент строительства больше всего оказался не го...
23 мая 11:58
3 022
Рязанский депутат Бурцев заявил, что у него вымогали взятку за прекращ...
В Рязани задержали троих мужчин, которые вымогали взятк...
20 мая 14:15
9 772
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Собянин: новый бренд McDonald’s сохранит привычное меню
Информация появилось во время выступления градоначальника на суперфинале конкурса управленцев «Лидеры России» в Гостином дворе.

Меню ресторанов McDonald’s, возобновляющих работу под новым брендом, останется привычным. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, пишет ТАСС.

Информация появилось во время выступления градоначальника на суперфинале конкурса управленцев «Лидеры России» в Гостином дворе.

Отмечается, что новый российский владелец «сохранит сложившуюся сеть точек быстрого питания, трудовой коллектив, привычное меню, стандарты обслуживания». Бизнес продолжит работу при поддержке правительства Москвы.