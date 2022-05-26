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Центральный банк России снизил ключевую ставку до 11%
Решение принял совет директоров банка. Оно вступит в силу с 27 мая.

Центральный банк России снизил ключевую ставку сразу на три процентных пункта до 11%. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Решение принял совет директоров банка. Оно вступит в силу с 27 мая.

В ЦБ сообщили о снижении рисков для финансовой стабильности и допустили дальнейшее понижения ключевой ставки на ближайших заседаниях.

Следующее заседание по ключевой ставке запланировано на 10 июня.

Напомним, в конце февраля ЦБ повысил ключевую ставку с 9,5% до 20%. В начале апреля показатель снизили до 17%, а 29 апреля — до 14%.

Фото сайт Центробанка