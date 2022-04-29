Центробанк понизил ключевую ставку до 14% годовых

Снижение ставки сразу на три процентных пункта, по мнению Банка России, позволит оставить пространство для дальнейшего ее снижения в 2022 году.

Центробанк понизил ключевую ставку до 14% годовых. Соответствующее решение приняли в пятницу, 29 апреля, по итогам заседания Совета директоров, пишет «Коммерсантъ».

Снижение ставки сразу на три процентных пункта, по мнению Банка России, позволит оставить пространство для дальнейшего ее снижения в 2022 году.

Центробанк также заявил, что снижение ставки наряду с госпрограммами льготного кредитования ограничат масштаб снижения экономической активности. В дальнейшем решения по ключевой ставке будут принимать с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.

В начале апреля Центробанк снизил ключевую ставку до 17%.